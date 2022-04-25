البطريرك الماروني: انتخابات البرلمان فرصة للدفاع عن كيان لبنان

دوت الخليج :- قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي السبت، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي "فرصة للتغيير والدفاع عن كيان لبنان".

كلام الراعي جاء في رسالة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، في الصرح البطريركي في بلدة بكركي شمالي بيروت.

وقال الراعي: "نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية، فإنها فرصة التغيير".

ومن المقرر إقامة الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار المقبل، وسط توقعات باحتدام المنافسة في ظل حالة الغضب الشعبي جراء الانهيار الاقتصادي، فضلاً عن عزوف تيار "المستقبل" (أبرز مكون سنّي) عن المشاركة.

وأضاف البطريرك الماروني "إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته (..) وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإن الشعب نفسه يتحمل مسؤولية الانهيار الكبير، لا المنظومة السياسية".

ولفت الراعي إلى أن "لبنان يحتاج إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري".

والأسبوع الماضي، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعاً إلى لبنان، بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر على خلفية أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض وعواصم خليجية أخرى.

وتقول عواصم خليجية، بينها الرياض، إن إيران تسيطر على مؤسسات الدولة اللبنانية، عبر حليفتها جماعة "حزب الله" (شيعية)، وهو ما تنفي طهران والجماعة صحته.

ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

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