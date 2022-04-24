نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراية المالية تسجيل دخول للتداول والاستثمار والتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دراية المالية تسجيل دخول، تعد منصة دراية واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعتبر دراية المالية شركة مساهمة مقفلة، فهي من المنصات الحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية رَقَم 27-08109، وتقدم المنصة المالية دراية للموطنين في المملكة أنظمة مختلفة التداول بشكل متطور وسريع، بحيث يمكن لكل شخص أن يقوم بالتداول في جميع الأسواق من خلال حساب موحد وبأقل العمولات، ويبحث عدد كبير من الأفراد عن رابط تسجيل دخول منصة دارية من أجل التعرف علي أنظمة الاستثمار والتداول والتمويلات التي تقدمها المنصة، وسوف نوفر لكم رابط دراية المالية تسجيل دخول.

دراية المالية تسجيل دخول

بإمكان جميع مستخدمي منصة دراية المالية تسجيل دخول والتعامل مع خِدْمَات الاستثمار والتداول التي تتم بشكل إلكتروني من خلال المنصة، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلكترونياً إلى رابط المنصة التالي/ دارية المالية.

من أعلي الصفحة يتم اختيار تبويب (تسجيل الدخول).

يجب تحديد الدخول (دراية) أو دخول (دراية جلوبل).

تطلب المنصة إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد لذلك.

ثم إدراج كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي (تسجيل الدخول).

تسجيل جديد بمنصة دراية

الآن يمكن لكل شخص أن يقوم بفتح حساب استثماري لدى منصة دراية المالية بشكل أونلاين من خلال موقع دراية، وسوف تقوم المنصة بتوثيق البيانات الخاصة بكل فرد أو كل مؤسسة من خلال منصة النفاذ الوطني الموحّد دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو القيام بتقديم أي مستندات أخري، ويتم تسجيل جديد بدراية بهذه الخطوات:

النقر للدخول لرابط المنصة الآتي/ منصة دراية.

النقر علي تبويب (تسجيل جديد) من أعلي صفحة الموقع.

تطلب المنصة إدخال نوع هُوِيَّة المستخدم سواء كانت (هُوِيَّة وطنية) أو (هُوِيَّة مقيم).

يجب إدخال رَقَم الهُوِيَّة في المكان المخصص لذلك.

النقر علي تبويب (التالي).

تطلب المنصة تسجيل بيانات المستخدم الشخصية علي أن يتم تسجيلها بشكل صحيح.

تحديد الغرض من دخول المنصة سواء استثمار وتداول أو تمويلات وغيرها.

الموافقة علي شروط وأحكام التسجيل في دراية.

ثم النقر علي تسجيل الطلب.

رَقَم اتصال دراية

يمكن أن يتم التواصل مع مركز خدمة العملاء دراية بوساطة الهاتف على مدار الساعة خلال أيام التداول بداية من الساعة 9 صباحًا و حتي 12 بعد منتصف الليل، علي أن يتم التواصل من خلال الرَّقَم التالي 920024433، ويمكن التواصل من خارج المملكة علي هذا الرَّقَم +966112998000.