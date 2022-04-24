نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام والمحافظات العراقية pdf في المقال التالي
اعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021، بواسطة الرقم الامتحاني يستطيع الطالب استخراج نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، فبعد طول إنتظار أصبحت النتيجة جاهزة للإطلاع عليها بكل سهولة عبر خطوات محددة، وقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي قبول 22 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات العراق، بعد أن تخطوا امتحانات القبول بكل نجاح، وذلك من بين 30 ألف طالب وطالبة قدموا لامتحانات القبول بالجامعات العراقية خلال الفترة الماضية داخل لجان مؤمنة بشكل جيد، أثبتت من خلالها الوزارة قدرتها على إدارة العملية الامتحانية بكل نجاح في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة تخطت تلك المرحلة بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
اعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021
بعد أن قامت الوزارة خلال الساعات الماضية برفع النتيجة على موقعها الرسمي الإلكتروني، وذلك فور الانتهاء بشكل كامل من رصد وتجميع درجات الطلاب في امتحانات القبول الموازي خلال الفترة الماضية، يمكن الآن للطالب الحصول على نتيجة مجهوده وما قدمه في امتحانات المواد بهدف الحصول على المعدل اللازم للقبول بالتخصص الراغب به، يتم وفقا لخطوات محددة سهلتها الوزارة على الطلاب ليتم استخراج النتيجة وهي:
- الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- اختيار تبويب نتائج القبول الموازي 2022.
- تسجيل اسم الطالب صحيحا في مكانه المخصص.
- تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- ثم الضغط على عرض النتيجة.
- تظهر مباشرة النتائج في شكل ملف بي دي أف.
الشروط الخاصة بالقبول بالجامعات العراقية
حددت وزارة التربية والتعليم معدلات يتم من خلالها اختيار الطلاب المقبولين سواء في التخصصات العلمية أو الهندسية أو العلوم أو باقي التخصصات، حتى يستطيع الطالب تحديد الوجهة المقرر خوضها خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشوار التعليمي، وقد تمثلت في النقاط التالية:
- كليات المجموعة الطبية تقبل الطلاب الحاصلين على معدل ثلاث درجات فأكثر فوق الحد الأدنى.
- كليات المجموعة الهندسية تقبل الطلاب الحاصلين على معدل أربع درجات فأكثر فوق الحد الأدنى.
- كليات العلوم تقبل الطلاب الحاصلين على معدل خمس درجات فأكثر فوق الحد الأدنى.
- و الالتحاق بباقي التخصصات لابد من حصول الطالب على معدل ست درجات فأكثر بعد الحد الأنى.
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