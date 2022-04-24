“الان” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

“الان” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث الآن وبشكل رسمي بإمكان الطلاب والطالبات فحص والاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي ظهرت بشكل معلن من قبل الوزارة رسمياً على الموقع الرسمي على شكل ملفات pdf لذا نوافيكم الان من خلال موقعكم ثقفني نيوز خطوات الحصول على تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

مؤشرات البحث على جوجل تتزايد بصورة كبيرة وملحوظة من أجل اجراء الاستعلام بشكل مبسط على نتائج القبول الموازي والتي أصبحت على هيئة ملفات pdf بامكانكم الحصول عليها وتحميلها باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي عمل على توفير تلك النتائج بشكل بإمكان الطلاب استخرجها عند ادخال سواء اسم الطالب رباعياً او رقم الامتحاني وذلك على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث قد جاء تلك النتائج معلنة بشكل رسمي بعدما تم الكشف رسمياً على ضوابط القبول الموازي والنسب الخاص للقبول داخل الجامعات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان بشكل الكتروني بإمكانكم الوصول لنتائج القبول الموازي بشكل جاء مبسط أمام جميع الطلاب الذي تم قبولهم فى القبول الموازي الذي قد يصل عددهم إلى 22 الف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي فور الدخول على الرابط التالي “هنا“

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب والنقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز المعدلات التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الاعلان رسمياً على نشر معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، وذلك بعد التاكيد على اعلان نتائج القبول الموازي وقبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب بالمعدلات التالية:-