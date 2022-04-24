ماكرون: من الآن فصاعداً لست رئيسا لمعسكر ضد آخر بل رئيس الجميع

أعلن ​ايمانويل ماكرون،​ الذي أعيد انتخابه رئيسا لفرنسا في مواجهة منافسته مارين لوبن، أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني «يلزمني للأعوام المقبلة»، لكن توجه ايضا إلى معارضيه قائلا «لست رئيس فريق انما رئيس الجميع».

وأكد ماكرون في خطاب أمام برج ايفل في باريس انه «أعلم أن عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للافكار التي أحملها بل للوقوف في وجه أفكار اليمين المتطرف»، مضيفا «هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة».

وأضاف أنه لا بدّ من «إعطاء أجوبة» للذين دفعهم «الغضب والاختلاف في الرأي» للتصويت إلى أقصى اليمين.