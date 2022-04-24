وزيرا دفاع وخارجية أمريكا يجريان محادثات مع زيلينسكى فى كييف

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، يجريان محادثات مع الرئيس الأوكرانى زيلينسكى فى العاصمة كييف.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت الرئاسة الأوكرانية، إن وزيرا خارجية ودفاع أمريكا يجريان محادثات فى كيبف مع زيلينسكى. وكان رئيس وزراء أوكرانيا، أعلن أن بلاده تتفاوض مع الغرب لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار البلاد.

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