وصول وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين إلى أوكرانيا

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار زيلينسكي، في وقت متأخر من اليوم، إن أنتوني بلينكين ولويد أوستن وصلا إلى كييف.

وكان الرئيس الأوكراني قال، يوم أمس السبت، إنه سيلتقي وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في العاصمة كييف الأحد.

وأضاف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يتمكن نظيره الأميركي جو بايدن من "المجيء لدعم الشعب الأوكراني" في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

يشار إلى أن زيارة أوستن وبلينكن هي الأولى من نوعها، التي يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا، منذ 24 فبراير، تاريخ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.