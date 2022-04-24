"تأخيرات" على رحلات جوية بمطار الملكة علياء بسبب الغبار

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دوت الخليج :- أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، حدوث تأخيرات على عدد من الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار الملكة علياء بسبب الغبار الكثيف الذي يؤثر على مناطق في الأردن.

وقال مستو إن "بعض التأخيرات" حدثت بسبب "تذبذب مدى الرؤية بسبب الغبار لكن بعض الطائرات هبطت لكن ما يزال بعض الطائرات محلقة في أجواء مطار الملكة علياء تنتظر السماح بالهبوط".

و"بشكل عام فإن إجراءات قدوم الطائرات ومغادرتها تعتمد على حدود دنيا لمدى الرؤية" وفق مستو الذي تابع: "الطائرات المغادرة والقادمة تلتزم بهذه الحدود الدنيا إن كانت الرؤية أقل من الحد الأدنى لا تحاول الطائرات الهبوط وتبقى في الانتظار".

وشرح: "في حالة تشكل الغبار الوضع غير ثابت عادة يتغير بين دقيقة إلى أخرى لكنه تقريبا يتراوح حاليا عند المدى 300 متر وهو الحد الأدنى المسموح فيه"، موضحا أن "عملية هبوط الطائرات تتضمن معايير ومحددات مدى الرؤية. الطائرات التي تود النزول يجب أن تكون ضمن مدى الرؤية المسموح به للطائرة وللمطار" ، وفق المملكة .

وتقوم هيئة تنظيم الطيران المدني بـ "إعطاء معلومات الطقس للطائرات القادمة وإعطاء التوجيهات لها للسماح بالهبوط أو الانتظار حسب الإجراءات والمحددات" على ما ذكر مستو مؤكد أن "حركة الطائرات منتظمة وعالية للقدوم والمغادرة".



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