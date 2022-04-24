رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض 1443

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عمر شويل - جدة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض، هي واحدة من المساعدات المالية التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يقومون بمعرفة كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم على طلبات تسديد الديون التي يمنحها الديوان لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

الديوان الملكي لتسديد الديون والاعفاء من القروض

يقدم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بالمساعدات المالية لكافة المواطنين في المملكة والتي تساعدهم على تحسين مستوي الدخل الشهري وأيضاً تقديم المساعدات العلاجية وسداد الديون والإعفاء من القروض، ويعمل الديوان الملكي على توفير هذه المساعدات لكافة المواطنين حتي يساعدهم على تحسين مستوي الدخل لهم.

شروط مساعدات الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يحصل المستفيد على المساعدات الخاصة بالديوان الملكي السعودي وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:

يجب إن يكون المستفيد هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يتم تقديم المساعدات للاشخاص المتعثرين مالياً وغير قادرين على سداد الديون.

يقدم الديوان الملكي المساعدات للاشخاص الذين مصابين بأمراض وغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج.

يشترط إن لا يكون لدي المتقدم مشروعات تجارية تساعد علي الربح.

يشترط إن يكون لدي المستفيد كافة الأوراق التي تثبت احتياجة للمساعدات.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

يتم التقديم على مساعدات الديوان الملكي السعودي إلكترونياً من خلال الموقع الخاص بالديوان على شبكة الأنترنت، حيث إن التقديم يكون من خلال اتباع بعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:-