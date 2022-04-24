موعد المكرمة الملكية 1443 والتي تنزل في شهر رمضان أو في بداية أيام عيد الفطر المبارك حسب توقعات المراقبين، وسط متابعة منصة تويتر سفير الضمان الاجتماعي ومنصة تويتر الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على الموعد المحدد والمقرر فيه ان يتم إيداع مكرمة الملك سلمان في رمضان 1443.

“الان” موعد المكرمة الملكية 1443 توقيت إيداع ريالات الملك للضمان sbis.hrsd.gov.sa الاستعلام بالهوية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في يوم الأحد 24 أبريل 2022 بينما كان توقع المراقبين أن يتم صرف المكرمة الملكية مع راتب الضمان، وتستمر وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة قوائم أسماء المشمولين بالمكرمة الملكية للوقوف على المبالغ المقرر صرفها لهم.

الاستفادة من المكرمة للفرد والاسرة

لو كان مبلغ المكرمة المقرر للجميع موحد لتم الإعلان منذ بداية شهر رمضان عن نزول المكرمة، حيث يستفيد لفرد والاسرة بمبالغ متباينة من مكرمة الضمان المطور للملك سلمان، وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مراجعة أسماء المستفيدين لتجنب حدوث أخطاء أو نقص أو زيادة في المال المودع لكل اسرة وفرد، والذي يتم بالشكل التالي:

ألف ريال للفرد المستقل، والذي قام بإثبات الاستقلالية في المسكن والدخل.

صرف ألف ريال لرب الاسرة، والذي يقوم بإثبات أنه رب هذه الاسرة ومقيم معهم.

خمسمائة ريال للفرد التابع للأسرة السعودية.

يتم الصرف بحد أقصى 3000 ريال للأسرة.

يقوم المستفيد بالصرف مباشرة في نفس ايوم الذي تودع له المكرمة بحسابه الضماني حسب ما يقوم بالتنسيق مع مصرفه الخاص.

هل تصرف المكرمة مع راتب التأهيل الشامل

تتداول أخبار وشائعات وربما توقعات عن موعد نزول راتب مكرمة الضمان، وبعدى أن صرفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راتب الضمان ولم تعلن عن المكرمة حتى الآن، يتوقع المستفيدين أن تصرف مع راتب التأهيل الشامل أو قبل عيد الفطر بأيام قليلة، قبل أن يتم إعلان عطلة البنوك بالمملكة.

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