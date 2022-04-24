حالتين ممنوع تناول البيض المسلوق فيهم رغم فوائده العظيمة للجسم والصحة العامة

البيض من أهم الأطعمة التي تمتلك قيم غذائية متعددة تدخل في بناء الجسم ومده بالطاقة وبعناصر غذائية كثيرة، ويتميز بسعره الرخيص الذي يمكن الجميع تناوله، ويفضل الكثيرين تناول البيض المسلوق بسبب احتوائه على نوعين من الدهون وهما ( الدهون الغير مشبعة، الدهون المشبعة ) وهناك فئة معينة من الأطفال تعاني من حساسية تجاه تناول البيض ونسبة كبيرة من تلك الفئة تتخلص من هذه الحساسية عند بلوغها، ولكن هناك بعض الحالات الأخرى الذي يحذر فيها تناول البيض المسلوق لما له من ضرر كبير على الصحة.

العناصر الغذائية التي يحتوي عليها البيض

كما ذكرنا سابقاً أن البيض يحتوي عناصر غذائية كثيرة هامة لصحة الجسم، فنجد أن حبة البيض متوسطة الحجم تحتوي على:

٧٠ سعر حراري.

ست جرامات بروتين.

خمس جرامات دهون صحية.

قدر من الماء.

فيتامين A.

فيتامين B 5.

فيتامين B 12.

عنصر الكالسيوم، الزنك، الفسفور، حمض الفوليك، الأوميجا 3.

فيتامين د .

فوائد تناول البيض للجسم

لتناول البيض فوائد غذائية كثيرة مثل:

مصدر هام للنشاط والحيوية.

مفيد لكل من الدماغ حيث يساعد في تنشيط الذاكرة.

يحافظ على النظر عن طريق حفاظه على صحة العينين.

يقوي مناعة الجسم لأنه يحتوي على عنصر السيلينيوم، وفيتامين A وB 12 والبروتينات.

يساعد البيض في بناء عضلات الجسم.

له دور كبير في إنقاص وزن الجسم عن طريق تعزيز الشعور بالشبع لاحتوائه على كمية قليلة من الكربوهيدرات.

يعتبر مصدر هام للكوليسترول النافع الذي يدفع الكوليسترول الضار من الجسم.

يساعد في الحفاظ على الصحة العامة للشعر والجلد لاحتوائه على فيتامينات ومعادن هامة.

هام للغاية في بناء عضلات الجسم والحفاظ على صحة الشعر والجلد.

حالات ينصح فيها بعدم تناول البيض

توجد بعض الحالات المرضية التي يمنع فيها الأطباء تناول البيض المسلوق، ومن ضمنها نجد: