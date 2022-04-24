بوركينا فاسو.. مقتل وإصابة 45 في هجومين على وحدتين عسكريتين

أعلن جيش بوركينا فاسو، مقتل 15 شخصًا بينهم تسعة جنود وإصابة نحو 30 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في هجومين إرهابيين متزامنين على وحدتين عسكريتين في شمال البلاد.
وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة أن "وحدتيْ غاسكيندي وبوبي مينغاو العسكريتين استُهدفتا بهجمات إرهابية يوم الأحد 24 أبريل 2022"، في إشارة إلى هجومين "متزامنين" استهدفا قواعد عسكرية و"السكان المدنيين".
وأوضح البيان، أنه "سقط تسعة قتلى في الهجوم على غاسكيندي هم خمسة جنود وأربعة مدنيين. وتسبب الهجوم على بوبي مينغاو في مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة جنود ومتطوعان".
وتابع: أُصيب نحو 30 شخصًا بجروح في الهجوميْن اللذين استهدفا وحدتين عسكريتين تفصل بينهما بضعة كيلومترات، قرب الحدود مع مالي.
وشدّد الجيش على أن "الوضع في البلدتيْن تحت السيطرة حاليًا".
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