إيطاليا تسجل أكثر من 56 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت إيطاليا 56 ألفا و263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 70 ألفا و520 إصابة في اليوم السابق.

كما سجلت إيطاليا 79 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 143 وفاة في اليوم السابق، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و79 ألفا و209 إصابات، والوفيات إلى 162 ألفا و609 وفيات.