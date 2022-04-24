زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة منطقة مولي بوسط تشيلي مساء اليوم الأحد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على عمق 111 كيلومترًا عند التقاء خط عرض 24ر35 درجة جنوبا وخط طول 34ر71 درجة غربا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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