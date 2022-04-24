رئيس المجلس الأوروبى يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال ميشيل عبر تغريدة له على تويتر "أحسنت يا ماكرون"، مضيفا: "فى هذه الفترة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة بشكل كامل باتحاد أوروبى أكثر سيادة واستراتيجية".

ويعد إيمانويل ماكرون أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى العام 2002، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد.

وفاز إيمانويل ماكرون فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.