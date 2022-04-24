قيادة الإمارات تهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الإمارات عن صادق تهانيه وتمنياته لماكرون بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسى بالتقدم والإزدهار، مؤكدًا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتى تهنئة مماثلتين إلى ماكرون.