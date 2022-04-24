الشرطة الفرنسية تفرق احتجاجات لأنصار لوبان بعد خسارتها الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت، فى وقت سابق اليوم 8 من المتظاهرين الذين اقتحموا مدرسة "جراند بانزون" ورفعوا لافتات فى قاعات الاقتراع كتب عليها "لا لماكرون ولا للوبان" وعبارات أخرى مماثلة. وقال رئيس لجنة الانتخابات يوهان نجانجا: "طلبت من المتظاهرين مغادرة المبنى". وأشار إلى أنهم "تدخلوا فى التصويت وبالتالى خرقوا القانون".

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