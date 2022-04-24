رئيس الوزراء البريطانى: فرنسا من أقرب حلفائنا وأهمها

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البريطانى - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد - إن "فرنسا من أقرب المملكة المتحدة وأهمها، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل بين لندن وباريس بشأن القضايا الرئيسية للدولتين وللعالم".
يذكر أن إيمانويل ماكرون أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى عام 2002، وذلك بعد فوزه بدورة ثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
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