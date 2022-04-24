عاجل.. أول تصريح لماكرون عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح ماكرون أن السنوات المقبلة ستشهد تحديات عدة وسنعمل سويا على مواجهتها، موضحا "سنعمل لجعل أوروبا أكثر قوة".
وأضاف ماكرون، أن الحرب فى أوكرانيا تذكرنا بأن فرنسا يجب أن ترفع صوتها وتوضح خياراتها وتظهر قوتها.
وتعليقا على نسب الامتناع عن التصويت قال ماكرون "علينا أن نعرف السبب الذى دفع عددا كبيرا من الفرنسيين لعدم التصويت".
وتابع ماكرون "سنواصل تقدمنا ونجعل فرنسا أفضل فى مجال البيئة"، مضيفا "شكرا لثقة أغلبية الفرنسيين فى قيادتى للجمهورية".
وفاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 58% من الأصوات فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
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