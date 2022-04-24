مستشار ألمانيا: فوز ماكرون إشارة قوية لصالح أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن فوز إيمانويل ماكرون يعد إشارة قوية لصالح أوروبا، حسبما أفادت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن فوز إيمانويل ماكرون يعد إشارة قوية لصالح أوروبا، حسبما أفادت قناة "العربية". وانتخب ماكرون (44 عاما)، اليوم، لولاية ثانية، بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة مارين لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.

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