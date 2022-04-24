أقراص تجريبية مضادة لكورونا تقضي "سريعا" على الفيروس

قالت شركة شيونوجي اليابانية للأدوية، اليوم الأحد، إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجا تجريبيا لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعا على الفيروس المسبب للمرض، في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.
وأضافت الشركة أن النتائج، التي صدرت اليوم الأحد، أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض.
وأشارت إلى أن الدواء تم تناوله، خلال التجارب السريرية، عن طريق الفم مرة واحدة يوميا لمدة خمسة أيام.
وتطمح الشركة في أن يحقق العلاج التجريبي، وهو عبارة عن أقراص، انتشار عالميا بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان، التي تقوم بفحصه حاليا.
وكانت "شيونوجي" كشفت، في مارس الماضي، إلى أنها ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالميا بدعم من الحكومة الأميركية.
وقال إيساو تيشيروغي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: "نتطلع إلى مواصلة دراسة واختبار هذا الدواء المضاد للفيروسات في تجارب المرحلة الثالثة".
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