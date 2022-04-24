نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة الموارد البشرية تمدد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. عن وجود تحديثات جديدة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد ونظام التسجيل فيه. فمنذ فترة بعد قيام الوزارة ببدأ التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد. بالتزامن مع استمرار الحصول على راتب الضمان لمستفيدي الضمان القدامى. مع التأكيد على أهمية التسجيل في الضمان المطور وأن الضمان الجديد لا يحوى نظام الانتقال التلقائي وأن نظام الضمان القديم سيغلق فور الانتهاء من التسجيل بالنظام المطور الجديد. وكان من المفترض أن يتم غلق التسجيل في نظام الضمان المطور خلال أيام قليلة أقل من شهر. ولكن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود تعديلات عاجلة جديدة.

تعديلات وزارة الموارد البشرية في الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . وذلك للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم ، وقد تم التمديد حتى تاريخ 5/4/1444 الموافق الأحد 30/10/2022 م . وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص . وذلك لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. على أنه من الضروري الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور. حيث أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

الانتقال من الضمان الاجتماعي للضمان المطور الجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . من خلال حساب العناية بالعملاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر طريقة انتقال المستفيد من الضمان الاجتماعي القديم إلى الضمان المطور الجديد. وذلك بعد قيام الكثير من المستفيدين بالضمان الاجتماعي بالتساؤل عن كيفية الانتقال من القديم للمطور. وهل يتم الانتقال بشكل تلقائي أم لا.

أكد حساب الضمان الاجتماعي عبر تويتر أنه يجب على المستفيد الحالي من الضمان الاجتماعي. التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك للانتقال من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان المطور الجديد. ويجب الحصول على رسالة تفيد بأهلية المستفيد للحصول على الضمان المطور الجديد . علما بأن التسجيل مدته ستة أشهر فقط منذ بداية التسجيل.