نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد كرة القدم يعلن عن منصة جديدة مجانية لمتابعة جميع المباريات منصة فيفا بلس المجانية في المقال التالي
منصة فيفا بلس، رياضة كرة القدم هي الرياضة الأولى على مستوى العالم والتي يشجعها ويتابعها العديد والعديد من الأشخاص حول العالم وفي الكثير من الدول، وذلك كان السبب الأول لقيام اتحاد كرة القدم الدولي بالإعلان عن منصة رقمية رياضية جديدة لكي تقوم بجمع كافة محبي ومشجعي رياضة كرة القدم في عالم واحد ومكان واحد حتى يسهل عليهم من متابعة المباريات الرياضية ومعرفة آخر الأخبار في عالم الكرة على المستوى العالمي والكثير من المزايا الأخرى الموجودة في منصة فيفا بلس من اتحاد كرة القدم وبذلك يصبح هو الاتحاد الرياضي الأول على مستوى العالم يطلق مثل تلك الفكرة.
منصة فيفا بلس من اتحاد كرة القدم الدولي
قرر اتحاد كرة القدم توفير تلك المنصة حتى تنتشر وتتوسع كرة القدم أكثر بين الأشخاص وتسهل عليهم من معرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بتلك الرياضة المشوقة والمختلفة التي تجذب إليها الجميع وفقًا لما أوضحه رئيس الاتحاد وهو جياني انفانتينو، حيث أن المنصة ستكون مجانية كذلك لكي لا يكون هناك عائق أمام ذلك المشروع الرياضي الجديد في زيادة تفاعل المشجعين مع كرة القدم والفرق المفضلة لديهم، وستكون منصة متميزة لأنه سيكون هناك دور كبيرة للجماهير بها حيث ستسهل عليهم من المشاركة في المباريات.
مزايا منصة فيفا بلس المجانية لكرة القدم
ويمكن تلخيص أهم النقاط المتميزة بها منصة فيفا بلس المعلن عنها من الاتحاد الكروي لكرة القدم في السطور القادمة:
- تقدم عدد كبير من المباريات يصل حتى 400 مسابقة تسمح للجماهير من الرجال بالمشاركة بها والتفاعل معها وعدد 65 مسابقة للنساء للمشاركة بها.
- في نهاية العام الحالي ستكون المنصة قادرة على بث حوالي 40 ألف مباراة في السنة وتلك المباريات منها ستة اتحادات كرة مختلفة ومائة اتحاد عضو أما عن المباريات الشهرية فمن اليوم الأول سيتم عرض 1400 مباراة.
- تقدم منصة فيفا بلس أيضًا قصص حقيقية للكثير من أبطال كرة القدم سواء الموجودين حاليًا أو في السابق من أكثر من أربعين دولة حول العالم.
- سهولة متابعة أهم وأخر الأخبار الكروية في العالم وكذلك تغطية كاملة وشاملة لجميع البطولات.
- تربط كافة محبي ومشجعي رياضة كرة القدم حول العالم.
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