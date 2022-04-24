نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسابقة مدرستي تبرمج وموعد فتح باب التقديم وكيفية الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج، إيمانًا من وزارة التعليم السعودية بمواهب الطلاب في المملكة ومهاراتهم في العديد من المجالات فقد أطلقت مسابقة مدرستي تبرمج لاكتشاف الطلاب الموهوبين بمجال البرمجة ومساعدتهم على الكشف عن تلك المواهب العظيمة لتنميتها والاستفادة منها فإن الأطفال اليوم هم شباب المستقبل، ولكن كيف يمكن التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج والشروط المطلوبة؟

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج

تم الإعلان عن تلك المسابقة لزيادة حماس ونشاط وطاقة الطلاب في المشاركة والإعلان عن مواهبهم وتهدف المسابقة إلى:

تطوير مهارات الطلاب الخاصة بمجال البرمجة فهو أحد المجالات الهامة حاليًا. تسهيل إنشاء بيئة من التفاعل والتعاون بين الطلاب وبعضهم البعض من مختلف المدارس. العمل على تنمية جيل جديد قادر على التعرف على مشكلاته ومجتمعه وحلها بنفسه والمشاركة بها بدور كبير من خلال مجال البرمجة. تحسين مواهب الطلاب ومساعدتهم على التفكير والابتكار.

موعد بدء مسابقة مدرستي تبرمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الموعد المحدد لقبول الطلاب في الفترة الأولى بالمسابقة هو الثامن عشر من أبريل الماضي يوم الاثنين، وعلى الطالب أن يقوم باتباع خطوات التسجيل في المسابقة مع استخدام لغة البرمجة المخصصة للمبتدئين وهي لغة البايثون في النقاط المحددة باستخدام تلك اللغة.

كيفية التسجيل في مدرستي تبرمج

من أجل التسجيل في المسابقة المعلن عنها يجب أن يستخدم الطالب الحساب الشخصي له في منصة مدرستي العودة للمدارس واتباع النقاط القادمة:

التوجه إلى موقع العودة للمدارس الإلكتروني.

اختيار تسجيل جديد وإدراج بيانات التسجيل مثل الهوية والجوال وكود التحقق من أجل التحقق من الطالب.

بعد نقل كود التحقق يتم النقر على تأكيد الحساب وبعدها التوجه إلى ماين كرافت النسخة الخاصة بوزارة التعليم.

ومن ثم التسجيل في منصة مدرستي مع الاطلاع الجيد بكافة التفاصيل والشروط.

شروط مسابقة مدرستي تبرمج بالسعودية

قبل تسجيل الطالب يجب أن تتوافر شروط التسجيل في المسابقة المحددة للطلاب وهي: