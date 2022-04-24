تقسيط جوالات اس تي سي وأهم الشروط

تقسيط جوالات اس تي سي هي أولي الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل العملاء في حال رغبتهم في تقسيط جوالات بدون فوائد وذلك لما توفره الشركة من عروض stc للأجهزة الذكية حيث يمكن الحصول على تلك الأجهزة بالتقسيط إضافة إلى التخفيضات التي يتم إضافتها على سعر الجهاز، كما أن الشراء من الشركة يكون أكثر ضمانًا من من الشراء عن طريق محلات تقسيط جوالات بالمملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوالات اس تي سي وكيفية الحصول عليه.

تقسيط جوالات اس تي سي

يمكن الاستفادة من تقسيط جوالات اس تي سي والحصول على أجهزة الجوالات المتميزة التي توفرها الشركة ومنها إمكانية تقسيط جوالات stc ايفون 13 إضافة إلى استفادة العميل من خلال هذا التقسيط على الجوال دون سداد أي فوائد ويتم ذلك عن طريق استخدام برنامج تقسيط الشركاء والذي من خلاله يتاح للعميل التقسيط باستخدام بطاقته الائتمانية والتي يتم إصدارها من أحد البنوك الشركاء على أن يلتزم العميل بالشروط الخاصة بكل بنك كما يلي:

شروط تقسيط الجوالات بدون فوائد الراجحي

يقبل طلب التقسيط للجهاز في حالة تجاوز سعره ألف ريال سعودي.

يقتصر التقسيط على بطاقات المرابحة فقط من المصرف.

ألا تتجاوز خطط التقسيط المشترك بها العميل 4 خطط.

يتم تحميل العميل نسبة 1% في حالة تأخره عن سداد القسط في الموعد المحدد له وذلك عن كل شهر.

يلتزم العميل بالتواصل مع البنك عن طريق الهاتف المصرفي أو أي من الطرق المتاحة للإبلاغ بتحويل العملية إلى أقساط، على أن يتم التواصل قبل تحويلها إلى فاتورة مستحقة.

في حال إنتهاء صلاحية البطاقة الخاصة بالعميل وإصدار بطاقة جديدة يعمل البنك على نقل كافة الخطط المسجلة عليها إلى البطاقة الجديدة.

يعمل البنك على تخفيض حد بطاقة العميل الائتماني بقيمة القسط المستحق عليه.

يجب التواصل مع خدمة عملاء البنك لمعرفة حالة استمرار العرض وكذلك التأكد من أهليتك للاستفادة به.

شروط تقسيط الجوالات بدون فوائد الأهلي

يمكن الاستفادة من الدفع الذكي لعملاء الشركة عن طريق الآتي: