موعد تسجيل الطلاب الجدد في الأول الابتدائي بمختلف المدارس بالسعودية 1444

التسجيل في الأول الابتدائي، أوشك العام الدراسي الحالي على الانتهاء لذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ فترة قصيرة عن فتح باب تسجيل الطلاب الصغار في منصة نور التعليمية وذلك للراغبين في الالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن أو المدارس الأهلية أو الحكومية أو الأجنبية أو العالمية حيث قد أوضحت أن التسجيل متاح من السادس عشر من رمضان وينتهي في الثالث والعشرين من رمضان أي أن التسجيل قد بدء من الأحد الماضي 17 أبريل ويظل إلى 24 أبريل إليكم طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نور.

موعد فتح باب تقديم الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 1444

أوضحت الوزارة أن الطلاب المسموح لهم بالتقديم في الصف الأول الابتدائي لأي مدرسة يرغب بها أولياء الأمور يجب أن يكون عمرهم 6 سنوات أو ستة سنوات وأقل بتسعين يومًا على أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 11 عام أو 11 عام وثلاثة أشهر، ويسمح بالتقديم في المدارس الأهلية أو الأجنبية أو العالمية على أن تكون مطبقة للبرامج الدولية وذلك حتى امتلاء الأماكن الشاغرة أو يغلق التسجيل في السابع عشر من شهر ربيع الأول القادم 1444، ومن خلال الجدول التالي يتم التعرف على مواعيد التقديم في المدارس المختلفة للصف الأول الابتدائي والأعمار المسموح بها الحد الأدنى والأقصى وموعد فتح وغلق باب التسجيل:

طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور الصفوف الأولى 1444

اتبعت وزارة التربية والتعليم في المملكة نظامًا جديدًا في تسجيل الطلاب الجدد في المدارس وهو من خلال المنصة الإلكترونية منصة نور وذلك في الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا وقد كانت خطوة هامة وكبيرة في عملية التعليم بالسعودية وسهلت كثيرًا على أولياء الأمور، ويتم التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد كالتالي: