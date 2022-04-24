أجمل طريقة لعمل الأرز البسمتي، يعد الأرز البسمتي من أسهل وأبسط الطرق التي لا تأخذ الكثير من الوقت والجهد، ويمكن أن يصنع الأرز البسمتي مع الكثير من الأشياء مثل الأرز البسمتي بالحمام أواللحم أو الفراخ، سوف نقدم المكونات وطريقة التحضير تابع معنا في هذه المقالة حتى النهاية.

طريقة عمل الأرز البسمتي

المكونات:

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي. ربع كوب من زيت الذرة . ثمرة واحدة من البصل المتقطع إلي مكعبات صغيرة . معلقة واحدة من الزنجبيل الطازج . معلقة واحدة من الثوم المفروم. معلقة واحدة من الكركم المطحون . نصف معلقة من التوابل المختلفة. ثلاثة معالق من الملح . ربع معلقة من الفلفل الأسود البودر . خمس أكواب من الماء الدافئ . معلقتين من الزبدة حسب الرغبة.

تحضير طريقة عمل الأرز البسمتي

نقوم ب غسيل ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي، نقوم بإضافة الأرز البسمتي في الماء لمدة نصف ساعة.

نقوم بتحضير إناء فارغ ويتم إضافته على النار.

نقوم بوضع ربع كوب من زيت الذرة .

نقوم بإضاف ة ثمرة واحدة من البصل المتقطع إلي مربعات صغيرة .

نقوم بوضع معلقة واحدة من الثوم المفروم.

نقوم بإضافة معلقة واحدة من الزنجبيل.

نقوم بالتقليب المستمر لمدة دقيقتين .

نقوم ب إضافة ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي بعد نقعة في الماء.

نقوم بإضافة نصف معلقة من التوابل المختلفة، ثم نقوم بوضع ثلاثة معالق من الملح.

نقوم بإضافة ربع معلقة من الفلفل الأسود، ثم نقوم بإضافة معلقة واحدة من الكركم.

نقوم بالتقليب المستمر ، ثم نقوم بوضع خمس أكواب من الماء الدافئ .

نقوم ب تقليب الأرز جيداً حتى يتشرب الأرز الماء.

نقوم بإضافة معلقتين من الزبدة.

نقوم ب تغطية الأرز بغطاء الإناء .

يمكن أن نترك الأرز حتى ينضج جيداً حتى يصبح الأرز البسمتي لونه أصفر.

وبعد نهاية الطريقة يتم وضع الأرز في أطباق التقديم.

في هذه المقالة تحدثنا عن أجمل طريقة لعمل الأرز البسمتي، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل الأرز البسمتي، وعرفنا أن الأرز البسمتي لا يأخذ الكثير من الوقت والمجهود، ووضحنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة التحضير