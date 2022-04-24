أوكرانيا: الولايات المتحدة تقدم الدعم العسكري والمالي لكييف

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن الولايات المتحدة تقدم لبلاده دعما في مختلف المجالات العسكرية والمالية والإنسانية.

وشدد رئيس الوزراء الأوكراني في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد على أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المساعدات.

وقال إن كل الشعب الأوكراني يعي أن مستقبل بلاده بأن تكون ضمن العالم المتحضر ضمن أوروبا الموحدة وليس أن تدور في فلك الامبراطورية الروسية، داعيا في الوقت ذاته إلى أن تكون ماريوبول خطا أحمر لكل العالم المتحضر وليس للشعب الأوكراني فقط.

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