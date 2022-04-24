عاجل.. لوبان تقر بخسارتها: سنواصل العمل ضد سياسات ماكرون

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت مارين لوبان أنها ستواصل العمل ضد سياسات ماكرون "سنقف ضد ماكرون وسنواجهه فى انتخابات البرلمان"، مشيرة إلى أن "مشروع ماكرون خطر على فرنسا".
وشكرت لوبان الفرنسيين الذين صوتوا لها فى انتخابات الإعادة، فيما هاجمت ماكرون فى خطاب اعترافها بالهزيمة فى الانتخابات.
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