الجيش اللبنانى يتدخل للسيطرة على أعمال عنف محدودة بالعاصمة بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى التدخل لاحتواء أعمال عنف والسيطرة عليها فى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، وذلك إثر تجدد خلافات فى منطقة عائشة بكار بالعاصمة بيروت بين أفراد من عائلتين تخلله إطلاق نار وسقوط جريح.





وأكد الجيش اللبنانى أنه تمكن من إعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا أن عناصره تقوم بمداهمات لمنازل مطلقى النار لضبطهم. وكانت الاشتباكات قد دارت اليوم فى منطقة عائشة بكار فى أحد الأحياء الداخلية بين شبان المنطقة وامتدت إلى الأوتوستراد (الطريق الرئيسى فى بيروت).

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