جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال ولى عهد أبو ظبى "نتطلع إلى العمل مع الرئيس الفرنسى لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ولى عهد أبوظبى يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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