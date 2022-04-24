ولي عهد أبوظبي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.

وقال محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار".

وأضاف: "نتطلع معا إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

وانتخب ماكرون (44 عاما)، اليوم، لولاية ثانية، بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة مارين لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.