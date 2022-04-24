مفتي الأردن : وجوب إنفاق الصدقات والزكاة داخل المملكة

دوت الخليج :- قال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة إنه يجب على المسلم تحري الدقة والتأكد في كيفية إنفاق الصدقات والزكاة.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، السبت، أكد الخصاونة وجوب إنفاق الصدقات والزكاة داخل الأردن وليس خارجه، مذكرا بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها ” تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم”.
وبين أنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأردن إلى بلد آخر حتى لم يبق فقير في الأردن.
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