رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 السعودي الرسمي برقم السجل المدني

يبحث الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهم يأملون الوزارة بصرفها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان 1443، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أعوام، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد قامت بعمل العديد من التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي، وأصبح الكثيرين ينتظرون موعد صرف المساعدة المقطوعة لأنها من أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليها أغلب مستفيدي الضمان الاجتماعي في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق المساعدة المقطوعة.

رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي

سوف نتعرف معكم على الخطوات الصحيحة في طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ثم الدخول على رابط استعلام المساعدة المقطوعة .

. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر على شاشة الحاسب الآلي.

الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر لنا بعد ذلك جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك العديد من الشروط التي من خلالها يتم اختيار المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية المرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء يحملون جنسية المملكة العربية السعودية، والمواطنين من أصحاب بطاقات التنقل. لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ٣٥ عامًا. لا يتجاوز دخل المستفيد من المساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. تصرف المساعدة المقطوعة مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن لديهم دخل شهري أخر غيره. تصرف مرة كل عامين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي إذا كان المتقدم يحصل على دخل شهري أخر ثابت غير هذا المعاش. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي. الحد الأدنى الذي يمكن أن نحصل عليه من مقطوعة الضمان الاجتماعي ١٠٤٠٠ ريال سعودي.

مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الفئات من المواطنين السعوديين تكون لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة وهم كما يأتي:-