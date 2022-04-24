نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. وقت صلاة عيد الفطر في السعودية 1443/2022 الشئون الإسلامية تعلن موعد صلاة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة عيد الفطر في السعودية، أصبح محل بحث مكثف من جميع السعوديون والمقيمين داخل المملكة في الوقت الحالي، بالتزامن مع قرب موعد عيد الفطر المبارك تعمل وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، على تهيئة مساجد المملكة لإستقبال المصلين في العيد من تعقيم وتنظيف المساجد بصورة دورية، حتى تكون جاهزة لصلاة العيد، ومن المعروف أن توقيت صلاة العيد في المملكة تختلف من محافظة لأخرى، وهو ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني فكونوا معنا.

كانت هيئة البحوث الإسلامية في المملكة العربية السعودية، قد استطلعت هلال شهر شوال وتمكنت من معرفة موعد صلاة عيد الفطر بشل رسمي، وتقام صلاة العيد عقب صلاة الفجر بوقت قصير وقبل بزوغ الشمس مباشراً، وتحدد المملكة موعد الخطبة ومدتها، وفيما يلي الموعد الرسمي لصلاة عيد الفطر.

عداد تنازلي لموعد صلاة العيد في السعودية

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443