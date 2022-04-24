نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك بمسابقة حلم مع مصطفي أغا لجميع الدول والربح 500 الف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة حلم والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من أجل الاشتراك فيها في عام 2022، والتي تقدم عن طريق المملكة العربية السعودية، ويشكل الفوز في هذه المسابقة حلم للجميع، ويقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامي السعودي مصطفي الأغا عن طريق شبكة قنوات MBC، من أجل الحصول على فرصة للفوز على الفرد الاشتراك في هذه المسابقة.

مسابقة حلم MBC مع مصطفي اغا وربح الجائزة الكبري

يبحث كثير من الأشخاص عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، ولكن ما هي مسابقة حلم التي أصبحت حلم لقطاع كبير من الأشخاص، تعد هذه المسابقة واحدة من أشهر المسابقات التي تجرى على مستوى الوطن العربي، والتي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق قدر عالي من الشهرة والشعبية لدى الناس على مستوى دول الوطن العربي، وتتيح لكافة أفراد عائلة واحدة الانضمام في المسابقة عن طريق الاشتراك في المسابقة من خلال قنوات MBC وتعد هذه المسابقة من إنتاج مؤسسة قنوات المسابق.

ويقوم الإعلامي المعروف سعودي الجنسية مصطفى الأغا بتقديم هذه المسابقة، والجائز المحددة التي يحصل عليها الفائز في هذه المسابقة هي 3,5 مليار دولار أمريكي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

لا يقتصر الاشتراك في هذه المسابقة على أفراد معينة أو جنسيات معينة، بل متاح لجميع الأشخاص باختلاف جنسياتهم الاشتراك في المسابقة، وتقوم قنوات MBC بالإعلان عن المسابقة وإذاعتها أثناء إعلان النتيجة ببث مباشر أمام كافة المشاهدين من أجل الحفاظ على مصداقية المسابقة والتأكد من نزاهتها، ويتم الاشتراك في المسابقة عن طريق الأرقام التالية:

على الرقم التالي 95458 أو 95459 وذلك من جمهورية مصر العربية.

ويستخدم من المملكة العربية السعودية تلك الرقم 650444.

بينما الإمارات العربية المتحدة يتم الاشتراك من خلال هذا الرقم 6070.

من أجل الدخول في مسابقة الحلم في دولة الكويت يتم استخدام هذا الرقم 4141.

أما الانضمام من داخل سوريا في المسابقة يكون عن طريق الرقم التالي 1555.

في ختام مقالنا تعرفنا على ما هي مسابقة حلم التي تقدم على شبكة قنوات MBC وكيفية الاشتراك في المسابقة والأرقام الخاصة بكل دولة وذلك على مستوى الدول العربية.