نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي يصل الي 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يناسب كافة الفئات المادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن قروض تمويلية بشروط ميسرة سهلة السداد وذلك لإنجاز المهام المطلوبة دون تعقيد، وهناك عدد من البنوك والشركات التي تقدم تلك الخدمات، يأتي على رأسهم شركة اليسر التي تقدم عدة قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يبحث الكثير عن منهم التمويل الأصغر من شركة اليسر.

التمويل الأصغر من شركة اليسر

هو احدي أنواع التمويل بفائدة غير مرتفعة وذلك بهدف تسهيل السداد مع إتاحة إعادة التمويل مرة اخرى، ويتم دعم العملاء بمبلغ يتراوح بين 2000 ريال سعودي و ٢٠٠٠٠ ريال سعودي، ويتم صرفه مباشرة بمجرد تقديم العميل بطلب الحصول على التمويل الأصغر بعد استيفاء الشروط المحددة وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة، ويتميز هذا النوع من التمويل بأن القرض يكون بدون أجر وكذلك بدون ضامن أو اشتراط تحويل الراتب مع ثبات هامش الربح طول فتره السداد دون زيادة.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الأصغر من شركة اليسر

الشروط والأحكام المنصوص عليها للحصول على التمويل الأصغر:

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي. أن يكون الحد الأدنى لالتحاقه بالعمل في مكان ما ثلاثة أشهر. أن يتراوح عمر مقدم الطلب بين ٢٢ سنة و٦٠ سنة وذلك عند حساب نهاية فترة الاستحقاق. مدة السداد ثلاث سنوات. أن يكون سعودي الجنسية ومقيم دائماً بالمملكة السعودية. في حالة التمويل لغير السعوديين يكون التمويل بدون ضمان لمبلغ أقصاه ١٠ آلاف ريال سعودي.

المستندات الرسمية المطلوبة للحصول على التمويل الأصغر

هناك عدة شروط يجب استيفائها في الشخص مقدم الطلب وهم:

تقديم صورة رسمية من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة بشرط أن يكون مفعولها ساري وغير مقتربة على الانتهاء.

كشف حساب من البنك يوضح تعاملات أخر ثلاث شهور.

توضيح تفاصيل الراتب الشهري بمستندات رسمية.

كيف يتم تقديم طلب للحصول على التمويل الأصغر

يتم الدخول على الموقع الرسمي لشركة اليسر وقراءة كافة أنواع القروض المقدمة من الشركة ومعرفة المستندات المطلوبة ثم اختيار القرض المناسب.

وللتواصل مع خدمة عملاء شركة اليسر يتم الاتصال على الرقم التالي: 8001160711