عاجل.. ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الأحد، بفوز إيمانويل ماكرون، بولاية رئاسية ثانية، عقب إجراءات الاقتراع فى جولة الإعادة التى جرت اليوم، حسبما نقلت قناة "العربية".





وأوضحت قناة "فرانس برس"، أن إيمانويل ماكرون فاز بولاية ثانية بحصوله على نسبة 58.2 فى المئة. ويصبح بذلك ماكرون أول رئيس فرنسى يحصل على ولاية ثانية منذ خفض مدة الرئاسة إلى 5 سنوات.

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