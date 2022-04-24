عاجل- بايدن يناقش مع بينيت إجراءات لتهدئة التصعيد فى القدس

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيت ناقش مع الرئيس الأمريكى جو بايدن إجراءات لتهدئة التصعيد فى القدس.



جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيت ناقش مع الرئيس الأمريكى جو بايدن إجراءات لتهدئة التصعيد فى القدس. وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى بايدن قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل خلال أشهر.

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