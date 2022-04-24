سلطنة عُمان تسهم فى الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزا فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن ذلك يأتى امتثالا لأوامر سلطان عمان هيثم بن طارق بالعمل على "تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين، للمساعدة فى الإفراج عن 14 شخصا من رعايا هذه الدول المتحفظ عليهم فى اليمن على خلفية قضايا مختلفة".
وأضافت الوكالة أن سلطنة عُمان قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية فى صنعاء، التى تجاوبت مع هذه المساعى.
وتابعت: "أنه بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطانى العُمانى، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".
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