عاجل.. الاتحاد الأوروبى يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "فرانس برس"، أن إيمانويل ماكرون فاز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على نسبة 58.2 فى المئة، ويصبح بذلك ماكرون أول رئيس فرنسى يحصل على ولاية ثانية منذ خفض مدة الرئاسة إلى 5 سنوات.
وبدأ الناخبون الفرنسيون منذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس، الإدلاء بأصواتهم فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف مارين لوبان.
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