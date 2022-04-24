لقاء ثلاثي يجمع السيسي ومحمد بن زايد وعبدالله الثاني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة، الأحد، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.
ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، إلى القاهرة، وكان في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني في مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.
كما كان في الاستقبال السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، وأركان السفارة، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن اللقاء الثلاثي أكد العمل من أجل استعادة التهدئة في القدس ووقف التصعيد بأشكاله كافة، كما تم تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل التعاون الإقليمي في أزمات الأمن الغذائي والطاقة.
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