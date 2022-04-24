الصحة العالمية تحذّر من انهيار النظام الصحي بأوكرانيا

الصحة العالمية تحذّر من انهيار النظام الصحي بأوكرانياحذّرت منظمة الصحة العالمية من انهيار نظام الرعاية الصحية في المدن المحاصرة شرق أوكرانيا؛ ما يعرض حياة آلاف الأشخاص في المناطق المحاصرة للخطر.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها نشر اليوم على موقعها الإلكتروني: أنه وقع نحو 162 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها بالمدن المحاصرة.

الجدير ذكره أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت تقارير تفيد بأن جميع المرافق الصحية والمستشفيات تقريبا في المناطق المحاصرة بأوكرانيا قد تضررت أو دمرت بالكامل.