نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد بدون برامج وبخطوات قليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد ، تدور أحداث لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز قبل خمسة سنوات حيث هرب “كارل جونسون” من ضغوط الحياة وهذا في مدينة لوس سانتوس – سان أندرياس، حيث أنها مدينة امتلأت بمشاكل العصابات والمخدرات والفساد، وباقي القصة يوصلنا إلى أهم نقطة وهي اللعبة نفسها لذلك سنطلعك على تفاصيل اللعبة وكيفية لعب اللعبة و طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد لذلك تابعونا في المقالة القادمة لمعرفة كل تفاصيل اللعبة وكيفية تحميلها فتابعونا

تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد

لمعرفة باقي قصة جراند ثفت أوتو 5 فيبذل نجوم السينما والمليونيرات أقصى جهدهم لكي يتجنبوا التجار وعصابات المخدرات. وبعد ذلك في أوائل التسعينيات توجب على بطل اللعبة أن يعود إلى المنزل. فوجد عائلته في انهيار بسبب مقتل والدته. بعد ذلك قرر كارل أن يذهب للانتقام وإنقاذ عائلته عبر ولاية سان أندرياس.

اللعبة هي لعبة مغامرات من ألعاب العالم مفتوح. حيث تسمح للاعبين بتولي دور المجرم حيث يمكنك التجول بحرية في كل أنحاء المدينة. حيث أنك ستلعب دور كارل. وفي تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد توجد مدن كبيرة وأبراج ضخمة. حيث يمكن أن تذهب لأي مكان في المدينة باستخدام: (السيارات والدراجات النارية، الدراجات العادية وغيرها) لكن يجب تنفيذ وإكمال المهام. وعند الانتهاء من المهمات سيتم منحك المال والأوسمة. كذلك يمكن الاشتراك مع أشخاص وعصابات أخرى في في المدينة لعبة gta 5 للاندرويد من أجل كسب المال وتحقيق الأهداف.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

لعبة gta 5 للاندرويد مليئة بالمميزات لذا ستكتشف أنها أولاً :

اللعبة هي نسخة خفيفة بمستوى جرافيك عالي الأداء ومميز عن الإصدارات السابقة من نفس سلسلة الألعاب.

مع العلم أنه تم إزالة بعض الملفات لجعلها أخف مثل أجهزة الراديو والقصص والمهام والإصدارات المنفصلة لشرائح رسومات مختلف.

كما أنه اللعبة مذهلة برسوميات جديدة وضوابط الشاشة الللمسية لطيفة وسهلة الاستخدام.

كذلك ستتمكن من تحميل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد والأجهزة اللوحية.

والأجهزة اللوحية. كما أنه يعتبر أكبر إصدار للعبة قدمته روك ستار جيمز على الهاتف المحمول حتى الآن بعالم مفتوح يغطي ثلاث ولايات وهم : ولاية سان أندرياس ومدنها الرئيسية الثلاث. لوس سانتوس. سان فييرو.

في اللعبة يمكنك اختيار مهمة مختلفة كل مرة لإكمالها مثل القتل، السرقة وغيرها.

وكلاعب تمتلك الحرية لكي تفعل ما تريد. كما سيحصل اللاعبين على نقاط حيث يمكن إحداث الدمار وسط حركة المرور في المدينة. ولكي تتمكن من إكمال المستوى يجب تحقيق المبلغ المطلوب من المال. ولمعرفة كيفية طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city و جراند ثفت أوتو 5 يمكنك متابعة مقالتنا التالية.

طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد

لتحميل لعبة gta 5 للاندرويد يجب عليك اتباع الخطوات التالية ويجب التنوية على فتح تشغيل شبكة الواي فاي وقفل بيانات الهاتف ثم القيام بالتالي :