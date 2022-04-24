أحدث كودات ببجي 2022 موقع استبدال اكواد ببجي Midasbuy للحصول علي شدات وهدايا

كودات ببجي استبدال اكواد ببجي 2022 من الموقع الرسمي صالحة للجميع وغير مستعملة، يمكنك العمل على استبدال اكواد ببجي والحصول بدلا منها على عدد من الجوائز التي تعمل على توفيرها اللعبة لمختلف اللاعبين ممن يكون ف حوزة كل منهم كودات مختلفة للعبة، اذا يمكن في هذا الصدد القيام بعملية الاستبدال الفعلي للكودات عبر الموقع الرسمي للعبة والمتمثل في موقع Midasbuy والحصول من جراء هذه العملية على سكنات وشدات بالإضافة الى ملابس الشخصيات الأسطورية وما الى ذلك من جوائز وبطريقة رسمية.

كودات ببجي 2022

يسعى المحب للعبة ببجي موبايل على اقتحام اللعبة من الداخل بشكل جيد وهذا الدخول والاقتحام الفعلي للعبة وما يترتب عليه من الدخول الفعلي في ساحات الحرب بمقومات وإمكانيات تمكنه من الفوز، يتطلب ذلك الحصول على أعداد من السكنات والأسلحة الحديثة النادرة التي تعمل في صدد الضرب والتفجير، ويمكن للاعب الحصول على هذه الأشياء واكثر عن طريق استرداد كودات ببجي 2022 من الموقع الرسمي للعبة.

اكواد ببجي شدات

عدد من اكواد شحن ببجي الصالحة للاستعمال التي يمكن استبدالها بجوائز وأسلحة نادرة ومنها ما يلي:

يوجد لدينا كود LOSTFREQPUBGM

أيضا يوجد هذا الكود PUBGMOBTLELOVEU.

ثم كود R3HABPUBGM.

KALVANPUBGM.

QADEERPUBGM.

MRKHANPUBGM.

SOLOKTNGPUBGM.

موقع استبدال اكواد ببجي

شحن لعبة ببجي موبايل يكون عن طريق الموقع الرسمي لهذا الشحن وهو موقع Midasbuy، اذا يمكن للاعب من خلال هذا الموقع المذكور الحصول على هدايا ومكافئات وبصورة رسمية امنه على الحساب واللعبة وما فيها من محتويات وبيانات.

ويكون هذا الشحن لكود اللعبة عن طريق الدخول الى الموقع وكتابة ال ID الخاص باللاعب.

ثم تدوين ما يكون من كودات يريد اللاعب استبدالها.

والدخول بعد ذلك في الصندوق من اجل حصد الجوائز.

موقع PUBG الرسمي للشحن