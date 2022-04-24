سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس وما هي أهم مميزات iphone 14

سعر ومواصفات ايفون 14برو ماكس وما هي مميزاته، يعد ايفون 14 من أحدث الأجهزة الحديثة التي تم نزولها في الأسواق في الفترة الأخيرة، والعديد من الأشخاص يبحثون عن سعره، ومواصفاته، ومميزاته، حيث إنه يعد من أقوى وأعظم الهواتف الذكية، الذين يتسارع الكثير من الأشخاص علي شرائه، وسنعرض هنا سعر ومواصفات ايفون 14برو ماكس وما هي مميزاته.

سعر ومواصفات ايفون 14برو ماكس وما هي مميزاته

تم تحديد سعر ايفون 14برو ماكس في العديد من الدول منهم:

سعره في الأسواق العالمية هو 1099 دولار للذي سعته 256 جيجا، و النسخة 512 جيجا بسعر 1200 دولار، والنسخة الذي تساوي 1 تيرا 1400 دولار.

وفي مصر سعره 24000 جنيه مصري سعته 256 جيجا، و28000 جنيه مصري سعته 512 جيجا.

وفي المملكة العربية السعودية هو 5100 ريال سعودي سعته 256، و5700 ريال سعودي سعته 512 جيجا.

كما أن ايفون 14برو ماكس له العديد من المواصفات وهي :

وفي المملكة العربية السعودية هو 5100 ريال سعودي سعته 256، و5700 ريال سعودي سعته 512 جيجا. كما أن ايفون 14برو ماكس له العديد من المواصفات وهي : يحتوي علي خطين اتصال، وهو ذات وزن 240 جرام.

يعمل علي دعم خاصية الاتصال القريب.

يدعم شبكات الاتصال من جميع الأجيال.

مقاوم للمياه والأتربة، وهو علي عمق 6 متر لمدة نصف ساعة.

يشمل جميع البصمات الخاصة بالوجه والأصابع، ويعمل علي تحديد ال GPS.

يحتوي علي ميكروفون يعمل علي عزل الضوضاء.

يوجد منه اللون الذهبي، والفضي، والأسود، والأبيض.

وهذه بعض المواصفات المتعلقة ب ايفون 14برو ماكس، وكما إنه أيضا يحتوي علي العديد من المزايا من أهمها:

وهذه بعض المواصفات المتعلقة ب ايفون 14برو ماكس، وكما إنه أيضا يحتوي علي العديد من المزايا من أهمها: يحتوي علي شاشة كبيرة الحجم ذات جودة عالية، مغلفة بطبقة من الحماية.

يحتوي علي كاميرا مطورة عالية الدقة والجودة.

تم تطويره بشكل رائع عن النسخ السابقة، وأصبح شكل الهاتف مختلف تماما ومطور.

يشمل ايفون 14برو معالج قوي من أجل تحميل البرامج بشكل قوي وبسيط.

كما أصبحت بطارية الهاتف أقوي بكثير من السابق، بحيث لا يستطيع أي هاتف أن ينافسه.

يحتوي علي سماعتين من نوع قوي تعمل علي معالجة الأصوات، وتقديم صوت نقي ومرتفع، وبالإضافة إلى تغيير شكل الازرار.

وقد عرضنا كافة التفاصيل المختصة بسعر ومواصفات ايفون 14 الجديد الذي من المنتظر أن ينتشر في الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.