موعد اجازة عيد الفطر 2022 في البنوك والقطاع الحكومي والخاص

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عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر 2022 في الدول العربية للموظفين في البنوك والقطاعات الحكومي والخاص والمدارس والجامعات من أجل الاستعداد لشراء كافة المتعلقات اللازمة للعيد من ملابس وحلويات وعجائن الكحك والبسكويت أو عملة في المنزل والأعداد للخروجات والاستمتاع الجميع مع أفراد أسرته بعيد الفطر المبارك وفي هذا المقال نتناول تقرير مفصل عن اجازة عيد الفطر المبارك في بعض الدول العربية.

موعد اجازة عيد الفطر 2022

تقترب بشدة إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين للموظفين في البنوك أو القطاع الحكومي أو الخاص بجانب المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات، وخاصة وأنه من المتوقع أن يكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022.

اجازة عيد الفطر في السعودية لعام ٢٤٤٣ ه‍ – ٢٠٢٢ م

البنوك:

تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك في السعودية من يوم الخميس الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه‍ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢م حتي يتم العودة للعمل يوم الأحد ٧ شوال ٢٤٤٣ه‍ الموافق ٨/٥/٢٠٢٢م.

القطاع الحكومي:

تكون الإجازة به بداية من يوم ٣٠ رمضان ١٤٤٣ه‍ الموافق ١/٥/٢٠٢٢م حتي العودة الأحد ٧شوال ١٤٤٣ه‍ الموافق ٨/٥/٢٠٢٢م.

القطاع الخاص:

تبدأ من ٣٠ رمضان ١٤٤٣ه‍ يوافق ١/٥/٢٠٢٢م حتي تنتهي الإجازة يوم الأربعاء ٣ شوال ١٤٤٣ه‍ الموافق ٤/٥/٢٠٢٢م.

المدارس والجامعات:

قام بتحديد موعد الإجازة حيث بدأ من ٢٥ رمضان ١٤٤٣ه‍ الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢م وينتهي ٦ شوال الموافق ٧/٥/٢٠٢٢م.

إجازة عيد الفطر في الأمارات 2022 / 1443

قرارات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات أن من المعروف بداية إجازة عيد الفطر في الإمارات تكون اعتبارا من يوم 29 رمضان لعام 1443هــ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٢م وتستمر حتى 3 شوال 1443 هـ، الموافق ٤/٥/٢٠٢٢م لجميع العاملين أو الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص والبنوك والمدارس والجامعات.

اجازة عيد الفطر في مصر 2022

البنوك:

أن اجازة عيد الفطر للبنوك تكن ثماني أيام متتالية تبدأ من يوم 29 / 4 / 2022 الموافق ٢٨رمضان ١٤٤٣ه‍ وتنتهي يوم 7 / 5 2022 الموافق ٦ شوال.

القطاع الحكومي:

اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بأن اجازة عيد الفطر تبدأ من يوم السبت ٣٠/٤/٢٠٢٢م الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٣ه‍ وتستمر حتي يوم الخميس ٥/٥/٢٠٢٢م الموافق ٤شوال ١٤٤٣ ه‍ ونص القانون أنها اجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص والحكومي.

المدارس والجامعات

تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٣ه‍ -٢٠٢٢م للمدارس والجامعات المصرية من يوم السبت ٣٠/٤/٢٠٢٢م الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٣ه‍ حتي يوم الخميس ٥/٥/٢٠٢٢م الموافق ٤شوال إلى أن يتم العودة للدراسة يوم السبت ٧/٥/٢٠٢٢م.

اجازة عيد الفطر في دولة الكويت لعام ١٤٤٣ ه‍ -٢٠٢٢م

حيث قامت وزارة الخدمة المدنية في الكويت بالإعلان عن معرفة موعد إجازة عيد الفطر في دولة الكويت العربية للعام ١٤٤٣ه‍ -2022م للموظفين في القطاع العام والخاص والبنوك أيضا والتعليم الجامعات والمدارس حيث قد تستمر الإجازة لمدة تسع أيام بدايتا من نهاية شهر رمضان المبارك ٢٨ رمضان والموافق 29 أبريل وتنتهي يوم ٧ /٥/٢٠٢٢ الموافق ٦شوال.

وصلنا معكم لختام شرح موعد اجازة عيد الفطر 2022 للموظفين في البنوك والقطاعات الحكومي والخاص والمدارس.