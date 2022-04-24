كييف تطالب بانسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية

قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن كييف تطالب بانسحاب القوات الروسية إلى ما قبل 24 فبراير الماضي.
ونوه إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بالأسلحة التي تحتاجها كييف وحصلت على بعضها وتنتظر بعضها الآخر.
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