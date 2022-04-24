مصرع 80 شخصا على الأقل في مصفاة نفط بنيجيريا

لقى 80 شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار وقع بمصفاة للنفط في جنوب نيجيريا، قالت السلطات المحلية إنها مخالفة للقانون وبأن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وتعد تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.
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