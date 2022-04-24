عاجل.. استطلاعات الرأى: ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أظهرت استطلاعات الرأى لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة بين 55 و 58%.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أغلقت صناديق الاقتراع فى الضواحى وفى المدن الفرنسية قبل ساعة من الآن. وبدأ الناخبون الفرنسيون منذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس، الإدلاء بأصواتهم فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف مارين لوبان.

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